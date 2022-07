Biennale Architettura, il Padiglione Italia 2023 al Collettivo Fosbury

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sarà Fosbury Architecture a curare il Padiglione Italia nella Biennale Architettura 2023 firmata da Lesley Lokko. Lo annuncia il ministro della cultura Franceschini che ha scelto il gruppo fondato nel 2013 a Milano nella terna individuata dal dg e commissario del Padiglione Italia, Onofrio Cutaia. "La scelta di un giovane collettivo composto interamente da trentenni, uomini e donne - dice Franceschini- risponde pienamente al tema della 18esima biennale architettura intitolata Il laboratorio del futuro". Fosbury Architecture (F.A.) è un collettivo di design e ricerca fondato da Giacomo Ardesio (1987), Alessandro Bonizzoni (1988), Nicola Campri (1989), Claudia Mainardi (1987) e Veronica Caprino (1988). "Con immenso onore e riconoscenza, accogliamo la nomina", scrivono oggi i 5 giovani professionisti ringraziando il ministro della Cultura Dario Franceschini e la direzione generale Creatività Contemporanea per la fiducia accordata, "Lavoreremo con il massimo impegno, consapevoli del valore che questa nomina rappresenta soprattutto per le giovani generazioni".

Fosbury Architecture è stato curatore della mostra monografica Characters presso la Galleria Magazin a Vienna (2022), dello Urban Center di Prato presso il Centro Pecci (2021/2022) e di Milano 2030 presso Triennale Milano (2019). Ha preso parte a numerose Biennali di Architettura nazionali e internazionali tra cui quelle di Lisbona (2019), Versailles (2019), Chicago (2017) e Venezia (2016). Il lavoro di F.A. è stato, inoltre, esposto nelle collettive: Take Your Seat promossa dall'ADI Design Museum di Milano; The State of the Art of Architecture presso Triennale Milano; Re-Constructivist Architecture presso la RIBA Gallery di Londra; Adhocracy presso l'Onassis Center di Atene; Mean Home presso la British School di Roma.

F.A. ha lavorato a numerosi allestimenti di mostre, tra i quali Verde Prato (2019) presso il Centro Pecci, premiato con menzione per il Premio TYoung 2021. Ha curato con Alterazioni Video la pubblicazione Incompiuto, La Nascita di uno Stile (2018) supportata dall'allora MIBACT (l'attuale Ministero della Cultura) e premiata con la menzione d'onore per il Compasso d'Oro 2020. (ANSA).