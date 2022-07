Scettro e sirena, nuove scoperte a Selinunte

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Un'agorà di quasi 33 mila metri, la più grande del mondo antico che torna a mostrare i suoi confini.

E poi i resti sull'acropoli di quello che sembra essere stato il luogo sacro dei primi coloni greci di Selinunte. Ma anche amuleti, una preziosa sirena in avorio e uno stampo in pietra usato per fondere uno scettro in bronzo. Sono le scoperte della campagna di scavi guidata dall'archeologo Clemente Marconi e che vede insieme l'Institute of Fine Arts della New York University e l'Università degli Studi di Milano con l'Istituto Archeologico Germanico. "Ritrovamenti importantissimi", sottolinea all'ANSA Marconi. (ANSA).