A Forte dei Marmi 'L'universo di Fattori' con 50 opere

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 23 LUG - Si intitola "L'universo di Fattori" la mostra in corso fino al 22 novembre al Forte Leopoldo I di Forte dei Marmi (Lucca) che propone una selezione di circa 50 opere della produzione di Giovanni Fattori, 'raccontandolo' non solo come maestro indiscusso della rivoluzione macchiaiola, ma anche quale accorto promotore dell'arte italiana di fine Ottocento e precursore della modernità del XX secolo.

L'esposizione è organizzata dalla Società di Belle Arti, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con Villa Bertelli. La mostra, spiega una nota, "vuol essere l'occasione per dare la dimensione reale di un artista senza limiti, attraverso una sceltissima antologia di circa 50 opere.

Nel succedersi di sette sezioni tematiche, il visitatore assisterà all'affascinante mutazione della forma e della tecnica, dalle prime ricerche di macchia applicate alla documentazione degli eventi bellici italiani ai magistrali 'ritratti dell'anima' nei quali la sensibilità introspettiva sa combinarsi con il marcato realismo di stampo toscano". Tra le opere visibili spiccano Soldati francesi del '59, Posta militare al campo e l'inedito In marcia, cui si affiancano nella loro fresca ariosità La Punta del Romito e La Punta del Romito con barche e pescatori.

In mostra anche una serie di ritratti di amici e parenti "che, come testimoni diretti di brani di vita del pittore, disvelano gli aspetti più intimi e lo strato sociale del suo mondo". (ANSA).