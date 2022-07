Tullio Crali, futurista per sempre

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Tullio Crali, il futurista irriducibile, avrebbe voluto proprio così una mostra antologica delle sue opere. Fu lo stesso maestro dell'aeropittura a indicare la scelta dei dipinti, anche quelli di grandi dimensioni, che hanno segnato il suo percorso artistico. A rendergli omaggio in questo modo fino al 25 settembre è la Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, che già nel 2019 aveva dedicato una rassegna al pittore conosciuto dal grande pubblico soprattutto per 'Incuneandosi nell'abitato', l'immagine vertiginosa del pilota visto dall'interno della carlinga in picchiata verso gli edifici di una città. Le ottantasei opere - tra dipinti, sculture, disegni d'architettura e sperimentazioni polimateriche realizzate all'inizio degli anni Trenta - selezionate per 'Crali aeropittore, sempre futurista' dal curatore Marino De Grassi, provengono da collezioni pubbliche e private e, soprattutto, dalle eredi dell'artista, tornate solo recentemente a disporre del corpus di dipinti che Crali donò al Mart, il Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e rimasti nei depositi per anni a causa di una vertenza giudiziaria sul mancato rispetto degli accordi.

Tra i capolavori ci sono, appunto, la versione più grande di 'Incuneandosi nell'abitato. In tuffo sulla città', del 1939, esposto l'anno successivo con grande successo alla personale di Crali alla Biennale di Venezia, e 'Le Frecce Tricolori', 1987, del maestro ormai anziano. Il racconto della mostra, dunque, è una sorta di chiusura del cerchio dell' artista rimasto futurista tutta la vita, fedele alla linea indicata da Filippo Tommaso Marinetti dall'esordio nel 1927 fino agli ultimi lavori degli anni Novanta, come l''Omaggio a Boccioni' del 1995. Un filo che si dipana sul doppio binario dell'adesione al Movimento e della virata aeropittorica a metà degli anni Trenta. (ANSA).