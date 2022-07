Alla Milanesiana le opere di Francesco Tricarico

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita in anteprima assoluta la mostra 'Doppio Tricarico' dal 21 luglio al 15 settembre presso la Banca Popolare di Sondrio (via Roma 64) a Bormio, che dunque esporrà per gran parte dell'estate le opere del musicista e cantautore Francesco Tricarico.

"Da molti anni - ha rivelato Elisabetta Sgarbi - esiste una consuetudine tra me e Francesco Tricarico: a ore imprecisate della notte mi manda immagini delle sue tele, grandi tele. Così ho la fortuna di seguire da sempre questa traiettoria artistica di Francesco Tricarico - già musicista, interprete e scrittore di grande successo. Queste grandi tele sono esplosioni di colori, che, nell'intreccio di linee, conquistano una forma, che è sempre la forma di una interiorità inquieta come quella di Francesco".

"La tela - ha detto Tricarico - è lo spazio del magma, dello sconosciuto, della magia che prende forma e cambia la realtà.

Rendendo visibile l'invisibile e portando agli occhi la meraviglia e il fascino del mistero della vita".

L'inaugurazione si terrà giovedì 21 luglio, alle ore 19, alla presenza dell'artista e di Elisabetta Sgarbi. (ANSA).