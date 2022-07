Cantiere Montepulciano apre con Donizetti

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Si apre il 16 luglio con 'Rita, due uomini e(t) una donna', opera comica in un atto di Gaetano Donizetti, il Cantiere Internazionale d'Arte' di Montepulciano.

Il titolo, di rara esecuzione e in replica solo il giorno successivo, verrà messo in scena al Teatro Poliziano nella trascrizione cameristica del giovane compositore Paolo Cognetti per la regia di Vincent Boussard e Domenico Franchi con il soprano Patrizia Ciofi nel ruolo della protagonista, il baritono tedesco Dietrich Henschel (il primo marito) e il giovanissimo tenore Matteo Tavini (il secondo marito). L'orchestra toscana La Filharmonie sarà diretta dal direttore tedesco Marc Niemann, impegnato per tutta la furata fel Cantiere fino al Concerto di Chiusura in Piazza Grande. La 47/ma edizione del Cantiere che coinvolge Val d'Orcia e Val di Chiana proporrà fino al 31nluglio 42 appuntamenti. Tra i protagonisti, le due orchestre giovanili - la poliziana nata col Cantiere e l'Orchestra Giovanile del Conservatorio della Svizzera Italiana - e due orchestre di esperienza, l'Orchestra della Toscana e i Dresdner Sinfoniker, la star nippo-statunitense del pianoforteo Mari Kodama, protagonista del concerto di chiusura; il primo ballerino di Amburgo Alexandre Ryabko, il direttore d'Orchestra Yuman Ruiz cresciuto ne El Sistema di Abreu, lo storico ensemble milanese Sentieri Selvaggi guidato da Carlo Boccadoro. L' omaggio a Pier Paolo Pasolini, firmato da Roberto Paci Dalò e Benedetta Bronzini, arricchirà il totale di 15 première assolute e commissioni del Cantiere, volute dal suo direttore artistico, il compositore italiano Mauro Montalbetti. (ANSA).