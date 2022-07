Museo Nazionale del Risorgimento, arriva Garibaldi icona pop

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il Museo Nazionale del Risorgimento dedica la mostra Hero - Garibaldi icona pop, originale nei contenuti e nella forma, all'Eroe dei due mondi, a 140 anni dalla morte. Sono oltre 300 gli oggetti provenienti da tutto il mondo, esposti da domani 15 luglio all'8 gennaio 2023: le statuine di ceramica Staffordshire che propongono modelli di Garibaldi in varie pose e dimensioni, i francobolli, il sigaro che prende il suo nome, le figurine Liebig e più tardi quelle Ferrero e Lavazza, i manifesti e le locandine del cinema, i libri e le canzoni. La chiave di lettura è duplice: la storicizzazione dell'immagine dell'eroe e del suo utilizzo nel corso del tempo, con particolare evidenza di tre momenti: la visita a Londra del 1864 che ne sancisce lo status di Mito vivente; la morte, dalla quale si genera il Culto e infine il '900. Un percorso che ha toccato i continenti e lo ha consacrato Eroe dei due mondi.

"Questa mostra vede protagonista Garibaldi nelle sue molteplici rappresentazioni, dai giocattoli alle banconote uruguayane, dalle pregiate ceramiche inglesi alle pipe in terracotta alle etichette e bottiglie di whiskey, passando per una straordinaria collezione di fumetti, fotoromanzi e graphic novel o attraverso una pubblicistica che lo vede nel 1948 immagine politica di riferimento o, ancora, tra le figure più riconosciute e apprezzate dal pubblico nelle celebrazioni dei 100 e 150 anni dell'Unità d'Italia" spiega il direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Ferruccio Martinotti che ha curato la mostra, realizzata con il patrocinio di Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte. (ANSA).