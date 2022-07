Gallerie d'Italia Torino, prima mostra in Italia di Jr

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Nel febbraio 2023 Intesa Sanpaolo proporrà presso il suo museo delle Gallerie d'Italia di Torino la prima mostra personale italiana di Jr, artista francese famoso in tutto il mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia e street-art dal grande impatto visivo. Si tratta di una committenza originale che unirà centro e periferie rispondendo all'obiettivo di utilizzare l'arte come strumento di cambiamento del mondo. Combinando diversi linguaggi espressivi Jr porterà nella mostra, curata da Arturo Galansino, il suo tocco per raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulle fragilità sociali. "Sono molto felice di annunciare che nel febbraio 2023 realizzerò la mia prima mostra personale in un museo italiano, alle Gallerie d'Italia di Torino con nuove opere realizzate per l'occasione. Ho visitato il cantiere del nuovo museo restando affascinato dalle potenzialità di questo spazio e non vedo l'ora di poter esporre qui per la prima volta in assoluto il mio nuovo progetto" spiega l'artista in un video pubblicato sui social, disponibile al link hiips://youtu.be/aO024NJ -2oo Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Torino, inaugurate nel maggio 2022 e guidate da Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici, si propongono come un laboratorio permanente dove la fotografia e le arti visive esplorano la complessità odierna con sguardi multidisciplinari, focalizzandosi in particolare sull'evoluzione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che interpretano l'impegno della Banca in ambito Esg (Environment, Social e Governance). (ANSA).