Torna 'Argillà', festival internazionale della ceramica

(ANSA) - FAENZA, 11 LUG - Torna, dopo essere stata rimandata per due anni causa emergenza sanitaria, 'Argillà Italia', Festival internazionale della ceramica e mostra mercato, che si terrà nel centro storico di Faenza (Ravenna) dal 2 al 4 settembre. La mostra mercato della ceramica artistica e artigianale internazionale, alla settima edizione, si svilupperà con 250 stand, tra ceramisti e partner tecnici. Sarà possibile curiosare tra gli stand di ceramisti provenienti da tutta Europa, con alcune presenze extraeuropee: Honduras, Corea e Argentina. Il paese ospite di questa edizione sarà l'Irlanda, cui verrà dedicata la mostra principale degli eventi collaterali ufficiali. Si tratta di un progetto speciale dal titolo 'Land/Marks', curato da Elaine Riordan e Tina Byrne, organizzato in collaborazione con Ceramic Ireland e l'Irish Craft and Design Council, che racconta l'arte ceramica irlandese contemporanea attraverso 41 protagonisti.

Oltre una decina le mostre ufficiali della rassegna che saranno allestite tra il Mic-Museo Internazionale della ceramica, il Teatro Masini, la Pinacoteca Comunale, la galleria della Molinella ed altri spazi pubblici. Non mancheranno il Mondial Tornianti (campionato mondiale di tornio), spettacolari cotture ceramiche in forni all'aperto, dimostrazioni, laboratori e attività per bambini. Argillà Italia includerà molti eventi collaterali, mostre, iniziative e progetti legati alla ceramica, organizzati dalle botteghe e dagli studi d'arte della città.

(ANSA).