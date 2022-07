Arte, un successo la mostra a Londra della diplomatica Covassi

(ANSA) - LONDRA, 04 LUG - E' stata un successo di pubblico la mostra della diplomatica ed artista Beatrice Covassi curata e organizzata da Vittoria Beltrame presso la J/M Gallery di Londra. L'evento, dal titolo 'Beatrice Covassi: A European Journey', è strettamente collegato all'attualità della guerra in Ucraina: tutto il ricavato viene infatti devoluto in beneficienza per la crisi umanitaria in corso nel Paese dell'est Europa. Connessi con il subconscio, i dipinti di Covassi esposti nella capitale britannica rappresentano l'ingresso in una dimensione diversa, che viene esplorata durante la fase Rem del sonno in cui la mente è più attiva. Ne derivano sogni intensi, da qui il filo conduttore del tono metafisico e onirico di tutte le opere.

Covassi si concentra sulla materia prima, ricorrendo a una tecnica utilizzata con successo dagli artisti italiani dell'Arte Povera nel Dopoguerra, che può essere notata nell'uso del cartone. Ciò è contrastato dai materiali ricchi come l'oro e i pigmenti in polvere antichi, che richiamano invece i maestri del passato, fra cui Tiziano con l'uso di tinte importanti (es.

rosso e blu). In qualità di rappresentante dell'Unione Europea, Covassi ha vissuto e lavorato in molti Paesi. Ha esposto in tutto il mondo i suoi dipinti, in Belgio, Turchia, Italia, Spagna ed America, e le sue opere si trovano ora in numerose collezioni private. (ANSA).