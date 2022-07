Raro ritratto di Lady Diana in mostra a Londra dopo asta

(ANSA) - NEW YORK, 01 LUG - Un raro ritratto di Lady Diana è in mostra alla galleria londinese Philip Mould & Company. Si tratta di un dipinto a olio, che è uno studio della testa, realizzato dal defunto artista americano Nelson Shanks nel 1994, tre anni prima della morte della principessa del Galles.

'Diana, Principessa del Galles' è stato venduto all'asta lo scorso gennaio da Sotheby's per oltre 200 mila dollari, dieci volte in più della sua stima iniziale.

Nel ritratto Diana appare con gli orecchini e gli occhi che guardano in basso. Indossa un abito verde della stilista Catherine Walker, completo inizialmente scelto da Shanks. In seguito Diana optò per una più tradizionale camicia bianca e una gonna blu per il ritratto finale, il quale fu prima appeso a Kensington Palace e poi nella sua casa di famiglia ad Althorp, nel Northamptonshire, come dichiarato dalla casa d'aste.

Per realizzare il ritratto finale, ci vollero oltre 30 sedute nel studio di Shanks a Londra. Secondo quanto scrive Cnn quelle sessioni si rivelarono occasioni di sollievo per Diana in un periodo turbolento della sua vita, che vide sfasciarsi il suo matrimonio con il principe Carlo.

Lady Diana divenne anche amica dell'artista e della moglie Leona. Successivamente in una lettera confidò che 'lo studio fu come un'isola, felice, piena d'affetto e sostegno". (ANSA).