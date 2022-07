Musei:l'archeologico di Reggio C.abbraccia il Pride 2022

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 01 LUG - Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria abbraccia il Pride 2022 contro ogni discriminazione di genere e con lo slogan: "Tutti unici, nessuno diverso". Ingresso gratuito per tutti domenica 3 luglio a sostegno dei valori della comunità LGBTQIA+ su tutto il territorio, nel rispetto dell'identità di ciascuno.

"La cultura ci unisce tutti, senza distinzioni - dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino - e i Bronzi di Riace, nel cinquantesimo anniversario della loro scoperta, diventano simboli di un intero territorio. In occasione del Pride che si svolge in tutto il mondo, a partire dal 2 luglio e per tutta la settimana i visitatori potranno scattarsi una foto durante la loro visita al Museo e condividerla sui canali social (facebook, twitter e instagram), taggando il MArRC con l'hashtag #kiss&share, ideato per l'occasione".

L'iniziativa coinciderà con l'ingresso gratuito in tutti i Musei e le aree archeologiche italiane, per l'iniziativa #domenicalmuseo istituita dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Sarà, certamente - aggiunge Malacrino - un'occasione per tornare al Museo alla scoperta della magnifica storia della Calabria nell'antichità. E per chi ancora non ne avesse avuto la possibilità, invito a cogliere le mille suggestioni della grande mostra 'Il vaso sui vasi. Capolavori del Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia', che ho avuto il piacere di curare insieme a Luca Mercuri, direttore regionale dei Musei Puglia, e Claudia Lucchese, direttrice del Museo nazionale Jatta. Quasi 50 straordinari reperti in mostra sul tema dell'iconografia e il significato dell'immagine dei vasi".

Al Museo si entra senza prenotazione ed è fortemente raccomandato l'uso della mascherina chirurgica. (ANSA).