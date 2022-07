Mostra Marilyn, su taxi Torino 'tatuata' immagine della diva

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - L''immagine di Marilyn Monroe.'tatuata' sul cofano delle auto bianche torinesi.

L'iniziativa è della cooperativa Taxi Torino in occasione della mostra-evento 'Forever Marilyn' da domani 2 luglio alla Palazzina di caccia di Stupinigi.

La tecnica ideata dal tassista "Parigi26" permette di creare delle opere di street-art usando stencil e uno speciale colorante naturale che non macchia la carrozzeria ma resta intatta per giorni, con qualsiasi condizione atmosferica.

Un modo per prendere parte attiva alla vita culturale della città per cui è nato il movimento "Augusta Taxinorum" in seno alla cooperativa di trasporto pubblico che raccoglie 1.446 soci in città. I tassisti distribuiranno materiale informativo sull'evento, curato da Next Exhibition per commemorare il sessantesimo anniversario della morte della più iconica tra le dive hollywoodiane.

L'esposizione raggruppa le foto più celebri scattate alla Monroe dall'amico e fotografo Sam Shaw e memorabilia originali, in parte presentati in anteprima mondiale, di proprietà del co-curatore Ted Stampfer, il maggior collezionista al mondo di oggetti di e su Marilyn. Taxi Torino mette a disposizione dei visitatori una tariffa speciale di 24 euro per raggiungere la Palazzina partendo dalle stazioni di Porta Nuova o Porta Susa.

Il ritorno da Stupinigi agli scali ferroviari ha invece una tariffa fissa di 27 euro. (ANSA).