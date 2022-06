Il Corriere della Sera rinnova la sua piattaforma Login

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Login, il sistema editoriale di Corriere della Sera dedicato all'Innovazione e alla Tecnologia rinnova il 4 luglio il canale online e dà appuntamento ai lettori con l'evento Storie nel digitale. La piattaforma digitale della testata giornalistica, lanciata lo scorso febbraio, oltre ad articoli, guide, quiz, infografiche, podcast, progetti speciali, video, eventi e newsletter si arricchirà di approfondimenti, tendenze, novità, e prodotti al passo coi tempi e con la trasformazione digitale.

"Grazie ai lettori che sempre più numerosi hanno sostenuto le nuove iniziative del Corriere della Sera - spiega Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera e responsabile dell'area Economia e Innovazione - nel campo dell'innovazione e del digitale, in una logica che resta quella di essere utili alla comunità di abbonati e utenti, il sito di Login Corriere della Sera sarà ancora più bello e ricco e dal 4 luglio offrirà uno strumento ancora più agevole per essere aggiornati e avere sotto mano su ogni piattaforma digitale novità, informazioni, approfondimenti, guide, sul nuovo mondo e creato dalla tecnologia in sempre più rapida evoluzione".

Nel mese di aprile Corriere.it si conferma il sito di news più letto con una media di oltre 3 milioni di utenti organici giornalieri.

Il 4 luglio alle ore 19, inoltre, Login dà appuntamento con Storie del digitale, in streaming su corriere.it dal campus scientifico OpenZone di Bresso, vero e proprio eco-sistema di aziende alle porte di Milano, punto di incontro tra scienza e industria nel segno dell'innovazione. Ospiti della festa digitale, il ballerino Roberto Bolle, il presidente dell'Inter Steven Zhang e molti altri per parlare di metaverso, storytelling digitale, podcast e 5g. (ANSA).