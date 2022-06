Mostre: "Il vetro è vita" ad Asti, attraverso i secoli

(ANSA) - ASTI, 24 GIU - Dopo la mostra "I Macchiaioli.

L'avventura dell'arte moderna" terminata lo scorso 5 giugno, è stata inaugurata oggi a Palazzo Mazzetti di Asti l'esposizione "Il vetro è vita. La collezione Pino e Donatella Clinanti". La mostra resterà aperta fino al 16 ottobre. Un evento nell'Anno Internazionale del Vetro, designato dalle Nazioni Unite, per ospitare la preziosa raccolta di vetri nata dalla passione collezionistica di Pino Clinanti e proseguita con entusiasmo dalla figlia Donatella.

All'interno di un percorso che racconta l'impiego del vetro nell'arte attraverso i secoli, la collezione testimonia l'intreccio tra vita e sentimento estetico dell'ingegnere Pino Clinanti (1914-2007) ed è resa straordinaria grazie alla presenza di un importante e antico nucleo di contenitori in vetro lattimo (un vetro "mimetico" di colore bianco opaco come il latte, risalente al 1450 circa e utilizzato come imitazione della porcellana cinese giunta a Venezia), materiale di cui Clinanti fu grande studioso.

Presente anche una sezione dedicata alla vetreria, presente sul territorio astigiano dal 1906. O-I Italy, filiale italiana di O-I Glass - leader mondiale nella produzione di packaging in vetro per l'industria alimentare e delle bevande.

La mostra è realizzata dalla Fondazione Asti Musei, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Asti e dalla Camera di Commercio di Asti. (ANSA).