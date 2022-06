Arte: Sgarbi in visita alla mostra di Colombotto

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - La notizia che Vittorio Sgarbi si sarebbe presentato a Pinerolo per visitare l'importante mostra dedicata a Enrico Colombotto Rosso alla pinacoteca civica di palazzo Vittone, organizzata da Munus Arts & Culture, circolava da qualche giorno fra gli addetti ai lavori. Il critico d'arte ferrarese non ha mai fatto mistero del suo interesse per il pittore torinese. Così i curatori della più grande retrospettiva mai dedicata a Colombotto a livello nazionale, Lorenzo Soave e Daniella Dello Iacovo, sono arrivati da Roma per accoglierlo insieme all'assessore Franco Milanesi. Vittorio Sgarbi è giunto ai Musei alle 12.

"Una mostra impeccabile, senza difetti. Un percorso e un allestimento di ottimo livello, che ha saputo rendere ragione dei capolavori di Colombotto Rosso" ha sottolineato Sgarbi, che già aveva portato in mostra alcune opere della fondazione omonima a Milano e Siena negli anni scorsi.

La mostra "Enrico Colombotto Rosso. Il genio visionario", promossa dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte, sarà aperta al pubblico fino all'8 gennaio 2023. Hanno collaborato, oltre a Munus Arts & Culture per l'organizzazione, la Fondazione Enrico Colombotto Rosso e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. (ANSA).