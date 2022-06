Pistoletto torna a Pistoia con 'Costellazione'

(ANSA) - PISTOIA, 23 GIU - Michelangelo Pistoletto torna ad esporre a Pistoia, in occasione del suo 89mo compleanno, a quasi trent'anni di distanza dalla sua prima esposizione nella città toscana (1994), con la mostra 'Pistoletto Pistoia.

Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria' . Realizzata da Pistoia Musei in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte, la mostra è visitabile dal 25 giugno al 25 settembre 2022 in palazzi e luoghi pubblici della città e della provincia.

In esposizione alcune delle sue opere più iconiche - come la Venere degli Stracci, Love Difference - Mar Mediterraneo, Tempo del Giudizio (lslam, Cristianesimo, Buddismo, Ebraismo), Terzo Paradiso, Porta Segno Arte, Sfera di giornali - accanto ad altre create appositamente per la mostra, tutte allestite in edifici di valore storico e identitario della città: dall'Antico Palazzo dei Vescovi alla Chiesa di San Leone, dalla Biblioteca Fabroniana al Museo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni, e anche presso l'Osservatorio astronomico della Montagna pistoiese. "Una mostra - sottolinea l'artista - che include il passato, nei monumenti della città, e il presente, nella proposta che io faccio per il futuro, attraverso l'arte.

Quindi stoia, presente e futuro. Il messaggio che voglio lanciare con questa mostra e lo stesso che già avevo lanciato proprio qui a Pistoia negli anni '90: l'arte che si innesta in tutte le vene della vita sociale per portare un cambiamento, una terza via, una terza strada, un terzo momento che abbiamo chiamato il Terzo Paradiso". (ANSA).