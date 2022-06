Aperture straordinarie estive per Cappelle Medicee Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Aperture straordinarie nei mesi di luglio e agosto per il Museo delle Cappelle Medicee di Firenze.

Oltre al normale orario il museo sarà visitabile tutte le domeniche mattina (e non, come di consueto, a settimane alternate) e tutti i lunedì dalle 8:45 alle 19. Il museo sarà dunque aperto tutti i giorni ad eccezione del martedì.

Le Cappelle Medicee costituiscono dal 1869 un museo statale, ricorda una nota, ma la loro storia è strettamente legata a quella della Chiesa di San Lorenzo, a cui appartengono. Il museo è costituito dalla Sagrestia Nuova, disegnata e concepita nel suo arredo scultoreo da Michelangelo, dalla Cappella dei Principi, monumentale mausoleo in pietre dure, dalla Cripta, dove sono sepolti i Granduchi Medici e i loro familiari. Il museo espone inoltre una parte del prezioso Tesoro della Basilica di San Lorenzo, costituito da parati sacri e magnifici reliquiari. (ANSA).