Al Getty il Medioevo che ispira Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Giusto in tempo per gli spinoff di "Trono di Spade" e per il 25esimo anniversario del primo "Harry Potter", l'influenza dell'immaginario medievale sul modo di raccontare storie fantasy a Hollywood e' al centro di una mostra aperta dal 21 giugno al Getty Center di Los Angeles. "Il Signore degli Anelli', 'Harry Potter', 'Il Trono di Spade' sono capisaldi della cultura popolare che fanno uso del linguaggio visivo del Medioevo in maniera culturalmente rilevante", ha osservato Larisa Grollemond, responsabile dei manoscritti del Getty: "L'idea della mostra e' di alzare il sipario su quali aspetti delle franchise sono veramente medievali e quali sono invece il prodotto dell'immaginazione storica per come si e' evoluta nel tempo". "The Fantasy of the Middle Ages", aperta in due gallerie del Getty Center fino all'11 settembre, segue l'evoluzione del genere fantasy nell'entertainment contemporaneo e come le tradizioni medievali e lo studio dei costumi hanno dato vita a un intero universo artistico. Castelli, cavalieri, draghi, fate, elfi e folletti hanno da secoli ispirato l'arte, la letteratura, la fotografia e film dando vita a opere che mescolano le fonti storiche con elementi leggendari o magici per creare personaggi, creature e culture memorabili. Manoscritti miniati illustrati con pigmenti ricavati da metalli preziosi sono in mostra al Getty accanto ai disegni di artisti piu' vicini a noi, dai Fratelli Grimm e R.R. Tolkien, per arrivare ai cartoni animati della Disney. Tra gli esempi esposti c'e' il frontespizio del libro "L'ordine della Cavalleria" di Edward Burne-Jones e William Morris, ma anche uno sfondo della Bella addormentata del 1959 la cui tavolozza di colori brillanti discende direttamente dai codici illustrati dai monaci del Medioevo. (ANSA).