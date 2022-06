A Museo Novecento Firenze dipinti e sculture Cagli

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Una selezione di oltre 30 opere, tra dipinti, grafiche e sculture, per ripercorrere in senso cronologico la parabola creativa di Corrado Cagli (Ancona 1910 - Roma 1976), pittore e disegnatore, ma anche scenografo, scultore e creatore di arazzi. E' la mostra del Museo Novecento di Firenze dal titolo 'Corrado Cagli. Artista Copernicano' in programma dal 17 giugno al 20 ottobre.

La rassegna parte dalle opere degli anni Trenta quando Cagli sperimentò le tecniche tradizionali del mosaico e dell'encausto, seguite dalle opere della maturità, realizzate dopo l'esilio in Francia e negli Stati Uniti a causa delle sue origini ebraiche.

Si prosegue quindi con i dipinti su carta, i cartoni per arazzi e la produzione grafica a cui l'artista si dedicò soprattutto sul finire della sua attività. Il titolo della mostra, spiega il museo, intende evidenziare proprio l'estrema versatilità dell'artista, richiamando una definizione coniata da Carlo Ludovico Ragghianti in occasione della grande antologica tenuta nel 1972 a Firenze in Palazzo Strozzi. Il critico definì Cagli 'artista copernicano', volendo sottolineare l'impeto visionario e rivoluzionario che animò la sua produzione artistica. (ANSA).