Londra apre a condivisione marmi del Partenone con Atene

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Londra apre a un possibile accordo con Atene per condividere i marmi del Partenone e trovare quindi una soluzione alla diatriba internazionale che vede la Grecia chiederne da tempo la restituzione. George Osborne, ex Cancelliere dello Scacchiere conservatore e presidente del British Museum, che ospita i celebri fregi, ha affermato in una intervista a Lbc Radio che è tempo di trovare un accordo con le autorità elleniche e superare "precondizioni e linee rosse". Si tratta di un importante passo in avanti rispetto alla linea mostrata dal Regno Unito. L'anno scorso il premier Boris Johnson aveva ribadito "la posizione ferma e di lunga data sulle sculture": sono state legalmente acquisite dal diplomatico britannico Lord Elgin nel 1802, che le ha poi rivendute al British Museum. (ANSA).