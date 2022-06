'Coconino Fest', a Ravenna si celebra l'arte del fumetto

(ANSA) - RAVENNA, 14 GIU - Da Altan a Gipi e Zuzu, passando per "L'amica geniale": a Ravenna nasce 'Coconino Fest', un nuovo festival, in scena dall'1 al 3 luglio, che celebra la "nona arte" del fumetto, mettendolo in relazione con altri linguaggi e forme espressive come la musica, il romanzo, il cinema e il teatro e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani.

Nel corso del festival, con un programma di incontri, performance e la mostra collettiva "Nella contea di Coconino" (a Palazzo Rasponi fino al 31 luglio), la casa editrice Coconino Press Fandango, in compartecipazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, porterà in città alcune delle autrici e degli autori più rappresentativi del fumetto contemporaneo. Tra loro Gipi, Davide Reviati, Vincenzo Filosa, Zuzu, Mara Cerri, Chiara Lagani e altri ancora, che incontreranno il pubblico, e altri artisti come il cantautore Giovanni Truppi per confrontarsi e raccontare le loro opere.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Una festa e un'occasione per riflettere sulle molteplici forme e sulle prospettive del fumetto, nell'anno in cui si è registrato un nuovo boom di graphic novel e manga, che secondo i dati dell'Aie (Associazione italiana editori) hanno conquistato in Italia 9 milioni di lettori e si sono definitivamente affermati nelle librerie.

"Coconino Press - spiega l'editrice Ilaria Bonaccorsi Gardini - ha avuto l'intuizione di portare nelle librerie il fumetto d'autore, e in più di vent'anni di attività ha lanciato i più grandi nomi del fumetto italiano e internazionale senza mai smettere di cercare nuovi talenti, protagonisti delle nuove generazioni. Oggi possiamo contare su un catalogo di più di 600 titoli". (ANSA).