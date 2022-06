E' morta la storica dell'arte Augusta Monferini Calvesi

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Dopo una lunga malattia, è morta l'11 giugno nella sua casa romana la storica dell'arte Augusta Monferini Calvesi.

Nata ad Ancona il 16 agosto 1934, era figlia del professore di Filosofia Enzo Monferini, già preside del liceo Tasso, e moglie dello storico dell'arte Maurizio Calvesi, scomparso nel 2020.

Della sua attività scientifica si ricordano gli importanti studi sull'arte medievale, su Piranesi e, soprattutto, il suo grande impegno nei musei romani. Dapprima come funzionaria delle Soprintendenze napoletana e romana, anche come direttrice della Galleria Spada. Ancora più rilevante è stato il suo contributo alla storia dell'arte contemporanea, sia come autrice di fondamentali pubblicazioni, sia come soprintendente della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

A questo museo, diretto a lungo negli anni Ottanta e Novanta, Monferini ha dedicato tutte le sue energie, dando un fondamentale impulso di rinnovamento e ampliando le collezioni con quadri di Paul Cézanne e di Vincent Van Gogh e rendendo possibili le donazioni di protagonisti dell'arte italiana del Novecento come Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Renato Guttuso, Giuseppe Capogrossi, Pietro Consagra, Umberto Mastroianni, Giulio Turcato, Fabrizio Clerici e altri. Alle acquisizioni di questi importanti nuclei di opere si è unita la realizzazione di grandi mostre sia nella sede del museo romano, sia all'estero, che hanno rafforzato il prestigio della Galleria a livello internazionale. Ha inoltre promosso esposizioni dedicate a Turcato, Guttuso, de Chirico, Pistoletto, Paolini, de Pisis, Sironi, Carrà, Mauri. Negli ultimi vent'anni Augusta Monferini, insieme al marito, Maurizio Calvesi, è stata editrice e coordinatrice dell'importante rivista scientifica "Storia dell'Arte", salvandola dalla chiusura, finanziandola generosamente e rendendola una fucina di studi che ha coinvolto un gran numero di storiche e storici dell'arte delle ultime generazioni che oggi lavorano nei musei, nelle soprintendenze e negli atenei italiani e stranieri. Le esequie di Augusta Monferini si terranno lunedì 13 giugno alle 12.00 nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere.

(ANSA).