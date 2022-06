Art Night, 'A World of Potential' in Piazza San Marco a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 11 GIU - L'esposizione interattiva "A World of Potential" alle Procuratie Vecchie di piazza San Marco a Venezia, dedicata alla scoperta dei propri punti di forza, parteciperà ad Art Night 2022, la notte bianca della cultura ideata dall'Università Ca' Foscari in programma il 18 giugno, in collaborazione con il Comune, giunta all'11/a edizione.

In occasione di Art Night, i visitatori potranno accedere gratuitamente alla mostra negli spazi architettonici restaurati da David Chipperfield Architects, che resterà aperta fino alle 22, fino ad esaurimento posti, ma anche all'Illy Cafè e alle terrazze eccezionalmente aperte al pubblico.

La mostra interattiva rappresenta un'esperienza sorprendente e unica, alla scoperta delle proprie potenzialità a partire da valori come creatività, perseveranza, gratitudine, curiosità, speranza, intelligenza sociale, lavoro di squadra. Il percorso espositivo, curato da Orna Cohen, co-fondatrice di Dialogue Social Enterprise (Dse), e realizzato da Migliore+Servetto, offre ai visitatori l'opportunità di esplorare alcuni dei punti di forza identificati dagli psicologi americani Martin Seligman e Christopher Peterson nel metodo VIA (Value in Action) e selezionati con l'aiuto di esperti della Mayerson Academy.

Durante questo viaggio esperienziale, le persone sono invitate a guardare dentro di sé e aumentare la loro autoconsapevolezza e la loro percezione del mondo, imparando a vedere il meglio in se stessi e negli altri.

All'interno del percorso espositivo anche "Chutzpah - Una tenda che non è una tenda, animali che non sono animali", progetto artistico di Atelier dell'Errore (AdE) Big, che interpreta, all'interno del percorso, il valore del coraggio. "A World of Potential" sostiene le attività di The Human Safety Net. La metà del valore di ciascun biglietto viene infatti destinata ad uno dei programmi della Fondazione a scelta del visitatore. (ANSA).