Soprintendente: 'Accolta richiesta 3,5 mln Pnrr S.Miniato Monte'

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Tre milioni e mezzo di euro dal Pnrr per la tutela della Basilica di San Miniato al Monte a Firenze: è quanto ha annunciato Andrea Pessina, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze in occasione della presentazione del volume 'San Miniato al Monte. Mille anni di storia e bellezza' oggi a Firenze.

"Oggi porto anche finanziamenti - ha detto Pessina durante l'evento in Basilica -, come sapete recentemente c'è stato il Salone dell'arte e del restauro durante il quale ho incontrato il direttore generale sicurezza del patrimonio culturale del ministero. Come tutti sappiamo siamo alle soglie di una grande stagione di investimenti con il Pnrr e il direttore mi ha confermato che le nostre richieste sono state accolte: alla fine di giugno uscirà un decreto del nostro ministro con l'elenco dei monumenti che verranno finanziati". Pessina ha aggiunto che è meglio "'non dire gatto se non ce l'hai nel sacco', ma sono sicuro - ha aggiunto - che la nostra richiesta per San Miniato sarà accolta e questo ci permetterà di disporre di 3,5 milioni di euro che abbiamo chiesto per intervenire sulla facciata, sui dissesti dei paramenti murari, per intervenire e mettere in sicurezza il campanile in modo che in caso di eventi sismici non ci siano danni e rischi per le persone". (ANSA).