Disabilità: Stefani, Venezia aderisce alla Carta Europea

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Venezia adotta la Carta Europea della Disabilità. La Fondazione Musei Civici di Venezia ha firmato la Convenzione con l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che consentirà ai titolari della tessera e ai loro accompagnatori di entrare gratuitamente in tutte le sedi dei suoi musei". Lo annuncia, in una nota, il ministro per le Disabilità Erika Stefani.

"Stiamo vedendo crescere da parte degli enti locali - aggiunge - l'interesse verso questo progetto, molte Amministrazioni stanno rispondendo a questa sfida, e oggi Venezia, città d'arte tra le più visitate al mondo, valorizza i propri servizi inserendoli in un contenitore che permetterà ai beneficiari di usufruirne semplicemente esibendo la tessera, senza portare con sé i documenti cartacei". (ANSA).