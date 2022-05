Zelensky e Putin si baciano in un'opera di Ozmo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Zelensky e Putin che si baciano, così come nel celebre murales sul muro di Berlino, realizzato da Dmitri Vrubel nel 1990, dove a baciarsi erano Leonid Il'ič Brežnev e Erich Honecke. Questa volta ad usare il bacio tra leader come metafora di Pace è stato lo street artist Ozmo.

''Questa opera nasce esclusivamente come un augurio di pace - sostiene Ozmo all'ANSA - e come rifiuto di qualsiasi propaganda e retorica di guerra. Non parteggia per nessuna delle due parti (non può esserci pace altrimenti) non incoraggia nessuna azione passiva o aggressiva, solo un messaggio positivo di riconciliazione e stop alla violenza''. Ma l'opera ha avuto comunque una storia travagliata, spiega lo stesso artista.

'''Dopo esser stata installata a Milano i primi di aprile ed esser stata distrutta qualche ora dopo al mattino da due donne ucraine che hanno giustificato la loro azione distruttiva sui social adducendo motivazioni deliranti, l'ho modificata aggiungendo il simbolo della pace cercando di ridurre al minimo i Bias interpretativi. Nonostante questo, dopo averla installata illegalmente a Parigi al Belvedere di Belleville, sono stato attaccato su instagram da varie persone inclusi degli artisti che stimo, un amico ucraino e uno australiano, che stranamente si è rivelato molto più aggressivo del primo. Molto brevemente: se questa immagine di Pace offende, allora c'è un problema, ma sta solo all'osservatore scoprire dove, perché la Pace in quanto tale non può offendere, ma solo riconciliare''. (ANSA).