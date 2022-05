Biennale architettura 2023, laboratorio del futuro per Lokko

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - "Il laboratorio del Futuro" è il titolo della prossima Mostra Internazionale di Architettura, a cura di Lesley Lokko, realizzata dalla Biennale di Venezia, in programma dal 20 maggio al 26 novembre del 2023.

La mostra è stata presentata oggi dal presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e dalla curatrice. Al centro della rassegna la sfida di vedere l'Africa come un "Laboratori del Futuro" , il "continente più giovane del mondo" - come ha detto Lesley Lokko - che deve essere ancora tutto da conoscere.

La curatrice ha sottolineato, poi, questioni come la decolonizzazione e la decarbonizzazione che per gli architetti sono cruciali nei tempi complessi che viviamo, oltre ai drammi della guerra e della pandemia. (ANSA).