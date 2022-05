A Gorizia la Biblioteca Nazioni Unite con documenti Onu

(ANSA) - TRIESTE, 31 MAG - E' stata inaugurata stamani, nel Polo di Gorizia dell'Università di Trieste, la Biblioteca delle Nazioni Unite, una delle tre in Italia assieme a Milano e Padova.

Le Biblioteche depositarie sono state create nel 1949 per raccogliere le pubblicazioni ufficiali dell'Onu: rapporti, monografie, periodici, comunicati stampa. Nel mondo ne esistono 350 distribuite in 135 Paesi.

Collocata nell'ala storica del Polo di via Alviano in una spaziosa sala recentemente rinnovata, la Biblioteca offre la consultazione libera a gratuita di documenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale oltre a numerose pubblicazioni degli enti affiliati Onu.

Il trasferimento della Biblioteca dalla sede centrale triestina dell'Università al polo giuliano e la sua valorizzazione è frutto del progetto PaDNU - Pace, Diritti umani, Nazioni Unite del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste. Una scelta voluta per supportare i corsi di Scienze Internazionali e diplomatiche e di Diplomazia e Cooperazione internazionale, caratterizzati da una rete internazionale di studenti e Alumni e di una 'faculty' che si avvale della collaborazione di diplomatici e funzionari delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni internazionali.

La biblioteca della sede di Gorizia è per questo fortemente specializzata in temi riguardanti le relazioni internazionali nei loro complessi profili politico, giuridico ed economico.

Introdotto da Sara Tonolo, responsabile del Progetto PAce, ha partecipato alla inaugurazione il Rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. (ANSA).