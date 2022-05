Unesco: Pozzo San Patrizio entra in Rete mondiale musei acqua

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 30 MAG - Il Pozzo di San Patrizio di Orvieto entra nella Rete mondiale dei musei dell'acqua dell'Unesco.

L'opera di ingegneria di Antonio Da Sangallo il Giovane è stata infatti inserita nel Global network of water museums (Wamu-Net), che attualmente comprende oltre 70 musei e istituzioni di 30 Paesi: dall'Italia all'Olanda, passando per Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Croazia, Romania, Cina, Corea del Sud, India, Turchia, Marocco, Burkina Faso, Uruguay, Messico, Stati Uniti e altri ancora. Riconosciuta nel 2018 da una risoluzione del Consiglio intergovernativo di Unesco-Ihp, la Rete mondiale dei musei dell'acqua - viene spiegato in una nota dell'amministrazione comunale - è una delle 18 "iniziative faro" del Programma idrologico intergovernativo dell'Unesco, nonché l'unica a essere gestita dall'Italia. La missione, nell'ambito degli obiettivi dell'Agenda 2030, è promuovere il valore dei patrimoni acquatici ereditati, sia culturali che naturali.

"E' un onore per noi poter accogliere un capolavoro come il Pozzo di San Patrizio di Orvieto all'interno della Rete che punta a promuovere un uso più consapevole dell'acqua e affermare un nuovo paradigma di sviluppo che abbia a cuore l'attenzione e il rispetto verso la natura" spiega il direttore esecutivo della Rete mondiale dei musei dell'acqua, Eriberto Eulisse.

Per il sindaco di Orvieto e assessore alla Cultura e al Turismo, Roberta Tardani "il messaggio che è impresso sulle mura del pozzo - 'quello che non aveva dato la natura lo procurò l'ingegno' - dopo 500 anni oggi torna più che mai attuale e non potrà che essere amplificato dalle iniziative e dalle attività della Rete Unesco dei musei dell'acqua". "Dal punto di vista della promozione, inoltre, - continua - l'adesione a Wamu-Net, la partecipazione agli eventi e alle campagne di comunicazione rappresenta un altro importante tassello di valorizzazione turistica del Pozzo di San Patrizio potendo entrare in un sistema di musei e monumenti dell'acqua su scala globale che raggiungono complessivamente un bacino di oltre 30 milioni visitatori all'anno". (ANSA).