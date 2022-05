La 23/a Triennale Milano guarda all'ignoto

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Una sfida al tema dell'ignoto, un interrogarsi sui misteri del mondo conosciuto e una lunga riflessione tra arte, immaginazione, scienze su "quello che non sappiamo di sapere". Alla vigilia dei suoi primi 100 anni di storia, si racconta così la 23/a Esposizione Internazionale di Triennale Milano, tra i più importanti e prestigiosi appuntamenti dedicati al design e all'architettura, al via il 15 luglio fino all'11 dicembre sotto il titolo, appunto, Unknown Unknowns. An introduction to Mysteries.

Uno sguardo nuovo sullo "sconosciuto", che porta la firma di una curatrice 'prestata' dal mondo della scienza come l'astrofisica Ersilia Vaudo, un curatore degli allestimenti come Francis Keré (appena premiato con il Pritzkel Architecture Prize 2022, il Nobel dell'architettura) e un presidente come l'archistar Stefano Boeri. "I tre anni successivi alla Triennale del 2019 sono stati densi di profondi mutamenti - racconta il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio -. Dopo l'emergenza pandemica attraversiamo oggi una gravissima crisi politica, originata dall'ingiustificata aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Un contesto che mette in discussione le nostre certezze obbligandoci a cercare nuovi equilibri e valutare prospettive diverse". Proprio come la nuova edizione della Triennale Milano promossa dal Maeci in collaborazione con il Bureau International des Expositions. Una costellazione di mostre e progetti, che riunirà 400 artisti, designer e architetti da più di 40 Paesi e oltre 600 opere (di cui 23 commissionate ad hoc), 22 partecipazioni internazionali e un cuore tutto dedicato al continente africano con 6 padiglioni nazionali (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Lesotho, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda). E nella quale, aggiunge Boeri, "abbiamo lavorato specificatamente anche su un Padiglione ucraino". (ANSA).