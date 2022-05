A NY Banksy come non si è mai visto, ritratto di un artista

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAG - L'Italia porta a New York un Banksy come non lo si era mai visto. Il 28 maggio, nell'ex sede del l'International Center of Photography Museum a Nolita, si è aperta 'Banksy Building Castles in the Sky', curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. La mostra è organizzata da MetaMorfosi NY (anch'essa italiana, ndr) e presenta circa 130 opere dell'artista che è considerato tra i più elusivi del 21/o secolo.

'Banksy Building Castles in the Sky' è unica nel suo genere perché usa un approccio scientifico e accademico nei confronti dell'artista e delle sue opere. E' appunto il ritratto di un artista piuttosto che solo di un writer. "L'approccio usato - ha spiegato all'ANSA Gianluca Marziani - è affrontare questo artista con una metodica scientifica identica a quella con cui si affronta un artista storicizzato o da storicizzare, con un'analisi, quindi, e indagine di ogni opera. Abbiamo analizzato tutto quello che era l'ecosistema di Banksy nel pianeta arte, che alla fine è quello della società, perché Banksy ha sempre lavorato all'interno del mondo reale e con la metodica di un artista stratega che fa delle operazioni". L'approccio dei due curatori è stato un lavoro sempre e solo su autentiche ed in collaborazione con l'artista, senza tuttavia mai incontrarlo. La mostra, divisa per temi e non secondo un ordine cronologico, è il frutto di anni di lavoro in cui si è costruito un apparato di supporto alle opere molto forte. Ci sono infatti mappe concettuali, studi infografici, analisi di dati, spiegazione di ogni opera con un testo. "Non è mai stato fatto prima - continua Marziani -. Le mostre su Banksy, o meglio le esposizioni, sono state di tipo immersivo. Questa è la prima musealizzazione di Banksy della storia. Va oltre l'etichetta dello street artist per assurgere ad artista vero e proprio". (ANSA).