Dagli archivi Storia Patria lettera "impostura" Abate Vella

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - L'impostura sull'impostura. Sarà affascinante domani sabato 28 maggio alle 18 al Museo del Risorgimento, ascoltare dallo storico Salvatore Savoia, la ricostruzione della celebre "impostura" narrata da Sciascia. E' uno degli appuntamenti di questo secondo weekend del Genio di Palermo, costola che le Vie dei Tesori ha costruito con l'Università. Siamo alla fine del '700 e la "minsogna saracina" (secondo il Meli) o "arabica impostura" (nelle righe di Scinà) stava nascendo: l'abate Vella creò il suo straordinario falso sulle presunte fonti primarie del dominio islamico in Sicilia, un intero codice in (fittizi) caratteri mauro-siculi. Dopo diversi anni, l'abate venne smascherato e condannato, ma della famosa "impostura" parlò tutta l'Europa. La vicenda, condita da innumerevoli aneddoti, sarà raccontata da Savoia che, da appassionato collezionista e delizioso narratore, farà anche di più: mostrerà al pubblico una lettera del 1811 che l'abate Vella (morto nel 1815) indirizza ad un ignoto interlocutore a Vienna e in cui di fatto conferma l'impostura. Della missiva parla già Pietro Varvaro nel 1905, sembrerebbe autentica, ma da allora è rimasta negli archivi della biblioteca di Storia Patria a Palermo, mai mostrata e custodita con una delle rarissime copie esistenti del "grande falso", il Consiglio d'Egitto. Si prenota su www.leviedeitesori.

Il Genio di Palermo sabato e domenica aprirà una quindicina di luoghi in città e proporrà molte esperienze. Si potrà volare sulla città su un piper cercando il Genio dall'alto, o andar per mare lungo la costa alla scoperta di cupole e torri o visitare la residenza che fu dei Whitaker, e alla fine assaporare il dolce Marsala che tanto piaceva agli inglesi; o ancora contare una ad una le mattonelle in maiolica delle Stanze al Genio. L'Orto Botanico nelle sue varianti: fino alle 19 si può visitare la mostra sul Genio di Palermo attraverso gli scatti storici di Sandro Scalia e Ezio Ferreri; il curatore Manlio Speciale condurrà la visita al tramonto (sabato dalle 19 alle 21). (ANSA).