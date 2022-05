Museo Ötzi: Studio Renzo Piano presenta il suo progetto

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Un edificio moderno al posto di quello razionalista dell'ex Ina incastonato in un bosco urbano che si riflette nelle vetrate del cubo: è questo il progetto per il nuovo museo di Ötzi sviluppato dallo studio di Renzo Piano per la famiglia Tosolini. L'edificio dovrebbe sorgere nel 'curvone ' che dalla parte alta di via Museo conduce in via Rosmini. L'ex Ina, che non è sotto tutela, sarà abbattuto in gran parte.

"Questa posizione, limitrofa al centro storico, è strategica per la collocazione del nuovo museo destinato a diventare un punto focale nel tessuto urbano", è stato detto durante la conferenza stampa. "L'idea chiave - è stato aggiunto - è la realizzazione di un bosco di betulle, come estensione del verde dei prati del Talvera verso il centro storico". L'edificio sarà collegato con una passerella pedonale con la zona del monumento alla Vittoria.

Gli spazi espositivi - hanno spiegato gli architetti Emanuela Baglietto e Michel Chasseur - in tre zone principali: l'area del cubo dedicata alla storia di Ötzi, l'area dedicata ai reperti archeologici altoatesini nei due livelli al di sotto di via Museo e l'area delle mostre temporanee affacciata sul Talvera.

Infine ci sarà una sala multifunzionale per 120 persone. Sul tetto è invece previsto un grande terrazzo.

Il progetto di Renzo Piano Building Workshop e il terzo possibile sito per la nuova casa delle mummia del giaccio, dopo l'ex Enel a ponte Druso e quello di Snoehetta per René Benko sul Virgolo. (ANSA).