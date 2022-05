La fotografia indaga la donna, a Torino torna The Phair

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Torna al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, dal 27 al 29 maggio, The Phair, rassegna internazionale dedicata al mondo della fotografia ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, giunta alla terza edizione.

Partecipano gallerie italiane e straniere, alcune delle quali impegnate in progetti di collaborazione sul tema della femminilità, del corpo e del paesaggio. Presenti anche case editrici con innovative collane sul tema. Fino a domenica, torna anche la seconda edizione di 'Torino Photo Days', interamente dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue forme. Per una settimana, gallerie e istituzioni culturali della città apriranno le loro porte, proponendo a un pubblico di addetti ai lavori e di appassionati mostre, esposizioni ed eventi. Fa parte di The Phair anche la mostra Ugo Mulas. Dall'Italia del Dopoguerra all'America della Pop Art, 60 fotografie vintage dalla collezione di Massimo Prelz Oltramonti, dal clima culturale del Bar Jamaica a fotografie di ispirazione neorealista, scatti realizzati come fotografo ufficiale della Biennale di Venezia e poi a New York con i maggiori interpreti della cultura americana e della pop art. Nella hall del Padiglione sono inoltre allestiti due capolavori in prestito dalle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, le opere May Day IV (2000) di Andreas Gursky e Parking Lots (1967-99) di Ed Ruscha. (ANSA).