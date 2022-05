I Art Madonie, una app per scoprire l'arte in 18 borghi

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Esplorare 18 borghi delle Madonie per scoprire in modo innovativo opere di street art e opere digitali ispirate al patrimonio culturale immateriale del territorio: è "I Art Madonie", App di realtà aumentata pensata per valorizzare la terra siciliana attraverso la tecnologia e la creatività di artisti italiani e stranieri. Realizzata nell'ambito del progetto "I Art: Il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle Madonie", ideato e diretto da I WORLD, capofilato da SO.SVI.MA.

Spa, la App offre la possibilità di unire la realtà fisica (con i murales realizzati nei 18 comuni siciliani) a quella digitale, attraverso la creazione di "Installazioni aumentate" fruibili in 3D direttamente con lo smartphone. Progetto finalizzato alla promozione digitale del turismo culturale, "I Art Madonie", disponibile per IOS e Android, prevede 5 sezioni: Opere, Murales, appArizioni, mappa, info. Se l'utente si trova non troppo distante dalla collocazione dell'opera (es. 30km.) viene indicata la distanza ed è possibile accedere alla geolocalizzazione per raggiungere l'opera nel territorio delle Madonie. Alla base del progetto, c'è il concorso internazionale: gli artisti che vi hanno partecipato hanno dato il proprio contributo realizzando sia le opere di street art che quelle in realtà aumentata. "La geolocalizzazione delle opere inserite su una mappa presente nella App - ha detto Lucenzo Tambuzzo, per "I WORLD", ideatore e direttore generale del progetto - contribuisce a creare il percorso ibrido arricchendo la scheda di presentazione dei murales con video interviste agli artisti che sviluppano una descrizione delle opere e del loro rapporto con il patrimonio culturale immateriale del territorio". (ANSA).