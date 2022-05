Genova, per Monet 120 mila visitatori da Italia e estero

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - A Palazzo Ducale di Genova ha chiuso ieri i battenti la grande mostra Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi che ha accolto un pubblico di 120mila visitatori, inclusi tutti coloro che - durante il periodo di mostra - hanno partecipato a eventi e aperture straordinarie insieme agli intervenuti a "I Racconti dell'Arte".

Un grande successo che l'esposizione ha riscontrato già dai primi giorni di apertura lo scorso 11 febbraio, mantenendo un trend stabile che ha visto picchi di oltre 2mila visitatori nei giorni dei fine settimana.

Tantissimi i visitatori italiani ma anche quelli stranieri; numerosi i gruppi di singoli e le scolaresche che hanno potuto ammirare - in una cornice del tutto inedita e rinnovata, quella del Munizioniere di Palazzo Ducale - i 50 capolavori del padre dell'Impressionismo provenienti dal parigino Musée Marmottan Monet che custodisce alcune delle punte di diamante della produzione artistica di Monet.

La mostra Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi è stata promossa e organizzata dal Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria e Arthemisia, è stata realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi ed è stata curata da Marianne Mathieu, storica dell'arte e direttrice scientifica dello stesso museo di Parigi.

(ANSA).