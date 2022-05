Manfredi, nuovo museo Intesa Sanpaolo segnale per Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - "Intesa Sanpaolo è vicina a Napoli, vicina alle esigenze della nostra città. Anche l'apertura di questo nuovo museo è un segnale importante". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della nuova Galleria d'Italia di Intesa Sanpaolo nella centralissima via Toledo.

"Questo edificio - ha commentato Manfredi - in continuazione con Palazzo San Giacomo, è stato restaurato completamente: abbiamo ora un polo museale di livello internazionale che arricchisce ulteriormente l'offerta artistica e culturale della città. Noi a Napoli abbiamo un un dialogo continuo con i vertici dell'istituto finalizzato a dare un naturale supporto al rilancio della nostra città su cultura, economia e turismo e per una migliore vivibilità". (ANSA).