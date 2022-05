Isgrò dona 'Cinque Maggio. Minuta cancellata' alla Braidense

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La grande arte e la grande letteratura si uniscono nella donazione di Emilio Isgrò alla Biblioteca Nazionale Braidense: "Cinque Maggio. Minuta cancellata". L'artista ha infatti apportato le sue cancellature sul manoscritto autografo della celebre poesia manzoniana dedicata a Napoleone, manoscritto conservato in biblioteca, uno dei più celebri della Braidense, istituto che accoglie il più importante fondo manzoniano nazionale.

"È la seconda volta - dice Isgrò - che affronto l'opera manzoniana, e devo riconoscere che scalzare Manzoni dal trono del dubbio è più difficile che svuotare Napoleone del suo carisma. Anche per Il Cinque Maggio non poteva che essere così.

Mi sono appoggiato al testo così come il compositore si appoggia al libretto, lasciando parlare da sole le parole che la musica rischia di cancellare. È chiaro che l'incipit 'Ei fu' l'ho dovuto lasciare nella sua interezza, per accendere l'immaginazione e la memoria del pubblico." "Cinque Maggio. Minuta cancellata" di Isgrò sarà esposta fino al 2 luglio insieme all'originale del "Cinque Maggio" manzoniano nella Sala Maria Teresa della biblioteca, visitabile con ingresso libero in orario di apertura al pubblico. (ANSA).