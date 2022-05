Porte aperte alla Lancisiana, Biblioteca del medico dei Papi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La Biblioteca Lancisiana, custode di oltre 19.000 testi scientifici e trattati di medicina, dopo l'accurato restauro che l'ha vista protagonista, apre per un pomeriggio eccezionalmente al pubblico grazie al nuovo appuntamento del calendario Cosa Fai stasera?, con le visite guidate a cura dei volontari della Delegazione Fai di Roma, il 20 maggio dalle 17 alle 20.

Inaugurata nel maggio del 1714 all'interno degli edifici di Santo Spirito in Sassia a Roma, la Biblioteca nacque grazie alla visione e all'intuizione di Giovanni Maria Lancisi, medico, scienziato e grande ricercatore che fu l'archiatra di due Pontefici, Innocenzo XI e Clemente XI. La collezione si formò infatti con un primo nucleo di trattati donati proprio dal Lancisi e nei secoli è diventata ricca di testi rari e preziosi.

Ricca di incunaboli e codici miniati, tra i suoi armadi e scaffali si trova anche il prezioso Liber Fraternitatis Sanctis Spiritus in Saxia de Urbe, che contiene la raccolta di migliaia di firme autografe di Papi, re, nobili e popolani appartenenti al mondo cristiano che entravano a far parte della Confraternita Ospitaliera di Santo Spirito. La sala principale della Biblioteca è poi arricchita dall'affresco del XVIII secolo attribuito a Gregorio Guglielmi e gli ambienti custodiscono anche due globi terrestri del XVII secolo di Vincenzo Coronelli. Nel percorso di visita guidato dai volontari del Fai si entrerà, inoltre, nel Salone del Commendatore, riccamente affrescato che illustra la storia dell'Ospedale (facente parte del patrimonio dell'attuale ASL Roma1), dalle sue origini ad opera del Pontefice Innocenzo III sino all'edificazione dell'Ospedale sotto il pontificato di Sisto IV (prenotazioni https://bit.ly/Lancisiana). (ANSA).