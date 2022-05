Musei: più aperture Orsanmichele con opere giovane Donatello

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Aperture straordinarie nei mesi di maggio e giugno per visitare il museo di Casa Martelli e il complesso di Orsanmichele, che ospita due capolavori giovanili di Donatello, il San Marco e il San Pietro.

In particolare per visitare il museo di Casa Martelli, oltre alle consuete aperture gratuite del sabato mattina si aggiungono due date straordinarie, il 22 e 29 maggio in occasione delle quali il museo rimarrà aperto e accessibile con visite guidate e approfondimenti a cura degli operatori e assistenti alla vigilanza dei musei del Bargello. Il 5, 12 e il 19 giugno sono in programma aperture eccezionali al complesso di Orsanmichele, che custodisce opere di giovanili di Donatello che rientrano nel percorso 'fuori mostra' di 'Donatello, il Rinascimento', la grande mostra monografica dedicata all'artista e in corso fino al 31 luglio al museo nazionale del Bargello e a Palazzo Strozzi. I visitatori verranno riuniti in gruppi di massimo 30 persone per ciascuna visita ed entreranno prima nella chiesa per poi accedere al museo. (ANSA).