Aste: NY, quasi un miliardo dal divorzio dei Macklowe

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - I Macklowe da Sotheby's battono i Rockefeller da Christie's. La seconda tranche della raccolta degli ex coniugi Harry e Linda Macklowe è stata battuta per oltre 246 milioni di dollari portando il totale degli incassi da spartire tra i due litiganti a 992 milioni, ben oltre gli 835 milioni derivati dalla vendita nel 2018 delle collezioni di Peggy e David Rockefeller da Christie's che finora deteneva il primato. Con una differenza importante: le eclettiche raccolte Rockefeller comprendevano quasi 1.600 lotti dispersi in sei aste dal vivo e una online. Per i Macklowe parliamo di 65 preziosissimi pezzi che in due serate (l'altra è stata a novembre per un totale di 676,1 milioni di dollari) hanno totalizzato l'incasso da Guinness. A spingere le quotazioni al rialzo stavolta sono stati un Mark Rothko mai visto in pubblico prima d'ora e passato di mano per 48 milioni di dollari, un Gerhard Richter da 30 e un ritratto "camouflage" di Andy Warhol da 18,7 milioni. Molte opere hanno superato le stime di partenza, tra cui un de Kooning giallo e arancio venduto per 17,8 milioni di dollari su una valutazione iniziale di 10. (ANSA).