Opera di Vezzoli realizzata per Fedez, rinviata l'asta benefica

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - E' stata rimandata a data da definire l'asta benefica a favore di fondazione Together to go (Tog), realizzata in collaborazione con Sotheby's Italia, a causa di alcuni casi di positività al Covid emersi nel corso della mattinata tra i membri del team coinvolto nell'organizzazione. Alla Triennale di Milano doveva essere battuta l'opera di Francesco Vezzoli 'Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista' realizzata per la copertina dell'ultimo album di Fedez, 'Disumano'.

L'evento, per cui era prevista la presenza anche dell'architetto Stefano Boeri, del segretario generale della fondazione Antonia Madella Noja, del cantante Fedez e di altri, sarà riprogrammato per una nuova data. (ANSA).