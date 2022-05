Cultura: apre al pubblico a Bologna Palazzo Bonasoni

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Palazzo Bonasoni, sede del settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, apre al pubblico le sue porte a Bologna per una serie di visite guidate gratuite nelle giornate di Art City Bologna 2022, in occasione della manifestazione Arte Fiera.

Nella serata di sabato 14 maggio e nel pomeriggio di domenica 15, ci sarà l'occasione per accedere alle sale del palazzo cinquecentesco, con i suoi soffitti tardo-neoclassici, e scoprirne l'importante collezione d'arte contemporanea, di proprietà regionale.

In ogni turno di visita saranno ammesse fino a 10-12 persone: è obbligatoria la prenotazione anticipata via mail a Prenotazioni.Patrimonio@regione.emilia-romagna.it. Per l'accesso sono richiesti greenpass e mascherina.

La collezione d'arte contemporanea del settore Patrimonio culturale della Regione nasce da una storia di donazioni pubbliche e private, anche stimolate da progetti come '10 artisti per i beni culturali dell'Emilia-Romagna', promosso nel 2007 dall'allora Ibc. Oggi raccoglie opere di artisti come Tonino Guerra, Mario Nanni, Concetto Pozzati, Kati Heck e Mario Schifano. Ultimi arrivi nel 2020, le 17 opere d'arte contemporanea nella donazione dell'imprenditore mecenate Francesco Amante e quelle donate dall'artista Pinuccia Bernardoni. (ANSA).