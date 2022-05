All'asta per fondazione Tog la scultura di Fedez di Vezzoli

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Si terrà il 16 maggio alla Triennale di Milano l'asta benefica a favore di Fondazione Together to go (Tog) in cui sarà battuta l'opera di Francesco Vezzoli 'Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista', che ritrae il rapper Fedez.

I proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione TOG, insieme a parte del ricavato dell'album di Fedez Disumano, per la costruzione della nuova sede della Fondazione in via Livigno a Milano.

L'opera, attualmente esposta in Triennale, è un doppio ritratto dell'artista realizzato in marmo bardiglio e in statuario Michelangelo. L'installazione nasce dall'incontro tra arte e musica, da un confronto e scambio tra Vezzoli e Fedez attraverso il quale Vezzoli si è fatto interprete di alcune tematiche del nuovo album del cantante, Disumano, di cui l'opera stessa è diventata successivamente la cover, con uno scatto del fotografo Delfino Sisto Legnani.

Nella doppia scultura di Vezzoli convergono due filoni di ricerca esplorati negli anni dall'artista: la riflessione sulla statuaria classica e barocca e lo studio delle dinamiche legate allo star system, al culto della celebrità, al narcisismo.

La scelta di Fedez come soggetto è determinante per Vezzoli per il suo essere una figura molto riconoscibile, profondamente polarizzante e divisiva. E se i soggetti della scultura classica e barocca erano nobili, imperatori, santi e divinità, oggi, i nuovi oggetti di ammirazione sono le nuove celebrità, appartenenti al mondo dello spettacolo, del cinema, come anche dello sport, che vanno ad alimentare nuovi miti e leggende.

