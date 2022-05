Eurovision: il suono dell'auto, al Mauto 8 modelli iconici

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - 'Car vision. Un rombo che è tutta un'altra musica'. E' la mostra che il Mauto - Museo nazionale dell'Automobile di Torino organizza in occasione di Eurovision dal 6 al 15 maggio.

Il sound dell'automobile da sempre ispira musicisti e compositori. Herbert von Karajan ha dichiarato che "il suono di un motore a 12 cilindri Ferrari è una sinfonia che nessun direttore d'orchestra è in grado di dirigere"; Giorgio Moroder ha composto Preludio per accompagnare l'accensione dei motori a propulsori alternativi di Ftp Industrial; Max Casacci ha realizzato un brano fatto interamente con i suoni della Formula 1, manipolando i rumori dal paddok della Toro Rosso perché travolge, avvolge, comunica ed emoziona, come un cuore pulsante.

Otto vetture, una per ciascuna delle otto decadi che ci separano dalla prima edizione di Eurovision Song Contest, che si svolse nel 1956 in Svizzera. Otto visioni differenti del concetto di mobilità. Otto icone, ciascuna rappresentativa del decennio che racconta: dalla Fiat 500N del 1957, la superutilitaria per tutti, erede della gloriosa "Topolino", alla Fiat 500 Elettrica presentata nel 2020 che chiude il cerchio e apre la riflessione sulle istanze green della mobilità futura.

Un viaggio nelle forme, nei colori, nelle mode e nei suoni che passa attraverso la Jaguar E-Type del 1961 - protagonista delle riviste patinate, delle località più alla moda e di uno dei fumetti più amati del '900, Diabolik - la Lancia Stratos del 1974, la Fiat Panda del 1980, vettura pop per definizione, concepita da Giugiaro come "un elettrodomestico, qualcosa di basico per chi non potesse permettersi di acquistare un'auto con la A maiuscola", la Lamborghini Diablo del 1993, erede della Countach nata dalla matita di Marcello Gandini, fino alla Ferrari 360 Challenge Stradale del 2003 e la Porsche Boxster del 2012. (ANSA).