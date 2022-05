Mostre: Modena tra '800 e '900,la Belle Epoque dell'economia

(ANSA) - MODENA, 05 MAG - 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico' di Bper Banca presenta, dal 6 maggio al 26 giugno negli spazi espositivi di via Scudari, 'Modena tra '8 e '900. La Belle Époque dell'economia', la prima mostra che ha per protagonista i documenti dell'Archivio Storico Bper Banca. L'esposizione è dedicata all'età d'oro dell'economia, definita Belle Époque, per il generale clima di benessere e per gli importanti cambiamenti che hanno interessato la società a cavallo tra XIX e XX secolo.

Il percorso della mostra, curata da Chiara Pulini, si articola a partire dal tema proposto quest'anno dal Festival Archivissima, 'Change-La memoria storica come strumento per decodificare il presente'.

L'esposizione si articola in una selezione di documenti provenienti dall'archivio di proprietà della Banca e di tre attività economiche presenti all'epoca nel territorio modenese, che andranno ad esplorare, in maniera più esaustiva, il tema del cambiamento. L'Archivio Storico è un tassello fondamentale per tramandare e rilanciare i valori dell'azienda e il cammino percorso fino ad oggi da Bper Banca. Con il ruolo di testimone, rappresenta un osservatorio privilegiato sullo sviluppo dell'economia di Modena e dintorni, e racconta una storia lunga 155 anni. La valorizzazione della documentazione archivistica e della corporate collection è uno dei principali obiettivi che si propone la mostra, la prima di questo genere a quasi cinque anni dall'apertura dello spazio espositivo. Sono in programma anche due aperture straordinarie: il 14 maggio, in occasione della Notte dei Musei, e il 10 giugno, per la Notte degli Archivi.

