Mostre: Mario Ramous, intellettuale con molte sfaccettature

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Un intellettuale dalle molteplici sfaccettature: poeta, latinista, italianista, critico d'arte, direttore editoriale, amante della cultura in senso lato, dalla letteratura all'arte, dalla musica all'arredamento, fino agli oggetti di uso quotidiano. Instancabile nella sua ricerca di "perfezione" e capace di far dialogare diverse forme di arte e comunicazione, Mario Ramous (Milano, 1924 - Bologna, 1999) è stato un intellettuale eclettico e originale e i poliedrici interessi e linguaggi che ha frequentato nel corso della sua carriera saranno per la prima volta presentati al pubblico nella mostra 'La memoria del futuro. Mario Ramous un intellettuale a Bologna dal dopoguerra agli anni Novanta', organizzata dal Centro Studi Mario Ramous e curata da Maura Pozzati e Michele Ramous Fabj, ospitata nelle sale delle Collezioni Comunali d'Arte di Bologna dal 7 maggio al 4 settembre.

Il percorso espositivo tratteggia l'affresco di una stagione culturale ricca e forse irripetibile, in cui il fervore e il confronto artistico tra intellettuali permeavano la quotidianità ed erano la base per ogni lavoro creativo. Accanto a una selezione di opere d'arte appartenenti alla collezione privata di Ramous - con lavori, tra gli altri, di Pirro Cuniberti, Giorgio Morandi, Concetto Pozzati e Sergio Romiti - la mostra si compone di un ricco corpus documentario con manoscritti di poesie e traduzioni, poesie visive, disegni pubblicitari inediti, spartiti musicali, articoli di critica e rari volumi degli anni Sessanta e Settanta che restituiscono una ricca rete di relazioni e sodalizi con grandi nomi del '900, tra cui Pietro Bonfiglioli, Pirro Cuniberti, Francesco Flora, Marino Marini, Giorgio Morandi, Concetto Pozzati, Sergio Romiti, Gianni Scalia, Emilio Scanavino, Mario Sironi, Adriano Spatola. Saranno inoltre esposte edizioni a tiratura limitata, di cui Mario Ramous è stato curatore e autore. L'iniziativa è corredata da un catalogo pubblicato da Scripta Maneant Editore. (ANSA).