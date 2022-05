Galleria Borghese, turista cade e danneggia tela Guido Reni

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Una visitatrice, inciampa, e cadendo, danneggia un quadro di Guido Reni, San Francesco riceve le stimmate: è accaduto ieri intorno alle ore 17, alla Galleria Borghese, uno dei musei più importanti e visitati d'Italia, dove fino al 22 maggio è allestita una mostra dedicata all'opera del maestro del Seicento dal titolo Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura, a cura della direttrice della Borghese, Francesca Cappelletti. Ne ha dato notizia Il Messaggero in un servizio.

In serata dal museo è arrivata conferma della notizia: "Una visitatrice, probabilmente colpita da un malore, si è accasciata improvvisamente e nella caduta ha urtato la tela San Francesco riceve le stimmate di Guido Reni, provocando una lieve lacerazione superficiale. Il personale di custodia, presente con tre unità nella sala, pur soccorrendo immediatamente la signora non ha fatto in tempo, data l'imprevedibilità della situazione, a evitare la caduta. L'area è stata transennata tempestivamente.

Domani (giovedì, ndr) il funzionario responsabile del Comune di Roma, proprietario dell'opera, valuterà le modalità di intervento per il ripristino della fessura". Una fessura di circa quattro centimetri, a quanto si è appreso. Non si conoscono le esatta dinamiche della caduta. (ANSA).