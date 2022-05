Fondazione Ferrero, oltre 50 opere di Soffiantino

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - La Fondazione Ferrero di Alba presenta da sabato 7 maggio a giovedì 30 giugno 2022 un nuovo progetto espositivo dedicato al pittore e incisore torinese Giacomo Soffiantino (1929-2013): Soffiantino tra oggetto e indefinito, a cura di Luca Beatrice, Michele Bramante e Adriano Olivieri. La mostra, ideata dai curatori con un ritmo biografico e tematico, costituisce la più ampia ed esaustiva ricognizione storico-espositiva mai dedicata all'opera e alla vita dell'artista. Il percorso espositivo si articola in sette sezioni che ricostruiscono l'agire artistico di Soffiantino attraverso una selezione di oltre 50 opere. Un percorso in tappe che conduce il visitatore alla scoperta del lavoro dell'artista a partire partendo dagli esordi, caratterizzati da un approccio informale nutrito da influenze internazionali, passando poi per la sensibilità "naturalistica" delle opere mature sino agli esiti più recenti degli anni Dieci del Duemila. (ANSA).